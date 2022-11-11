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"Искреннее восхищение": Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск

12:59
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Пресс-секретаря президента познакомили с работой ряда городских структур и органов власти

В ЛНР много проблем, но профессионализм и готовность к вызовам работающих там людей вызывает искреннее восхищение. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России, делясь впечатлениями от поездки в Луганск.
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Представитель Кремля подчеркнул, что "там предстоит огромная работа и для гражданских, и для военных". Тем не менее, Пескова, по его признанию, поразили люди, работающие в области государственной власти, информации, в СМИ.

Сам Луганск — очень красивый город, который приводят в порядок, в частности, ведутся активные дорожные работы, рассказал Песков. Большое впечатление на пресс-секретаря главы государства произвела республиканская больница, в которой лечатся в том числе раненые военные, а министр здравоохранения ЛНР — "совершенно очаровательная женщина, деловая, эффективная, пробивная".

В целом, подытожил Песков, предстоит еще много работы, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что Дмитрий Песков побывал в рабочей поездке в Луганске, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик.

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