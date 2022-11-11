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По всей России стартовал "Экодиктант"

14:44
  • пятница
  • 11 ноября 2022

В Москве развернуто более 160 площадок

Ежегодный "Экодиктант" стартовал сегодня по всей стране. Проверить свои знания можно онлайн или очно на специальных площадках, передает "ТВ Центр".

В Москве таких площадок развернуто более 160.

Все вопросы касаются природы и окружающей среды. Они разделены на четыре категории: для детей, подростков, взрослых и работников экосферы. Присоединиться может любой желающий.

Также организованы конкурсы, по итогам которых победители получат ценные призы. Продлится тестирование до 27 ноября.

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Участники "Экодиктанта"
Участники "Экодиктанта"
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