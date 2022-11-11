Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Там будет построено свыше 453 тысяч квадратных метров жилья

В Москве утвердили проект планировки нового жилого квартала в Ростокине. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Проектируемая территория площадью 82,93 гектара расположена между Северо-Восточной хордой, проспектом Мира, ул. Вильгельма Пика и парком "Яуза". В настоящее время большую ее часть занимают устаревшие объекты промышленно-производственного и коммунально-складского назначения.

Проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Общая площадь застройки составит свыше 525 тыс. кв. м, в том числе 453,5 тыс. кв. м жилья, школу на тысячу учеников, детский сад на 350 детей, ФОК с бассейном и торговый центр.

Также будет реконструирована прилегающая улично-дорожная сеть. Будут проложены сети коммуникаций, построены распределительно-трансформаторный пункт и восемь встроенных трансформаторных подстанций.

Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания свыше 7 тыс. человек и 1,4 тыс. рабочих мест.

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