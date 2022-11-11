Москва готовится установить рекорд тепла в выходные

Завтра же на столицу обрушится штормовой ветер

Завтра погода в Москве может поставить абсолютный рекорд тепла, передает "ТВ Центр".

Синоптики обещают, что воздух может прогреться до +12 градусов. Небывалая температура для этого дня за все 140 лет метеонаблюдений.

Однако это не единственная аномалия. Завтра же на столицу обрушится штормовой ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Впрочем, тепло недолго будет нас радовать, уже к вечеру воскресенья в столице заметно похолодает - до +1. А на следующей неделе в Москву придет настоящая зима со снегом.

"В понедельник будет еще холоднее - минус 3 - плюс 2 в течение суток. На дорогах будет образовываться гололедица, будьте осторожны. Дальше поступление холодного воздуха в московский регион продолжится. И на следующей неделе. Мы ожидаем ночью уже минус 4 - минус 9 градусов. И днем 0 - минус 5 градусов. Временами будет идти снег, особенно во вторник и среду. Появится даже снежный покров", - рассказала синоптик Людмила Паршина.

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