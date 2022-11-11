ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва готовится установить рекорд тепла в выходные

14:54
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Завтра же на столицу обрушится штормовой ветер

Завтра погода в Москве может поставить абсолютный рекорд тепла, передает "ТВ Центр".

Синоптики обещают, что воздух может прогреться до +12 градусов. Небывалая температура для этого дня за все 140 лет метеонаблюдений.

Однако это не единственная аномалия. Завтра же на столицу обрушится штормовой ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Впрочем, тепло недолго будет нас радовать, уже к вечеру воскресенья в столице заметно похолодает - до +1. А на следующей неделе в Москву придет настоящая зима со снегом.

"В понедельник будет еще холоднее - минус 3 - плюс 2 в течение суток.  На дорогах будет образовываться гололедица, будьте осторожны. Дальше поступление холодного воздуха в московский регион продолжится. И на следующей неделе. Мы ожидаем ночью уже минус 4 - минус 9 градусов. И днем 0 - минус 5 градусов. Временами будет идти снег, особенно во вторник и среду. Появится даже снежный покров", - рассказала синоптик Людмила Паршина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Осень
Осень
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.