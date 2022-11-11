Участок Замоскворецкой линии метро закрывается на полгода: что важно знать

Мера - вынужденная

Уже завтра утром на полгода закроется участок Замоскворецкой линии между метро "Автозаводская" и "Орехово". Мера эта вынужденная - необходим срочный ремонт тоннеля. Пассажирам предлагают выбирать альтернативные маршруты.

МЦД, автобусы или соседние линии подземки - какие альтернативные маршруты в объезд закрывающихся станций Замоскворецкой линии метро окажутся наиболее оптимальными? Этим вопросом сейчас задаются большинство пассажиров южного участка "зеленой" ветки.

Уже завтра из-за реконструкции аварийного тоннеля движение на отрезке от "Автозаводской" до "Орехово" закроют на полгода. До завершения работ поезда на Замоскворецкой линии будут следовать от "Ховрино" до "Автозаводской" и от "Алма-Атинской" до "Орехово".

Начиная с субботы, ежедневно с 5:30 утра и до 2 ночи между действующими станциями "зеленой" ветки будут курсировать два компенсационных маршрута. Повторный вход в метро после пересадки на автобус сделают бесплатным.

Маршрут КМ1 пройдет от метро "Царицыно" до "Автозаводской" с промежуточными остановками возле станций "Кантемировская", "Каширская", "Коломенская" и "Технопарк". КМ2 соединит участок от "Автозаводской" до метро "Орехово". Его остановки на маршруте следования - станция МЦД-2 "Москворечье", метро "Каширская", "Коломенская" и "Технопарк".

"Для перевозки пассажиров мы выделим автобусы особо большого класса. Их будет больше, чем обычно. Кроме того, мы сделаем бесплатными еще два маршрута наземного транспорта: маршрут E80, который идет от Липецкой улицы до метро "Таганская" и "Крестьянская застава" через закрытые станции "зеленой" ветки, а также маршрут Е85, который проследует по Каширскому шоссе. Обычно он идет от метро "Тульская", но для удобства пассажиров мы продлеваем его до метро "Добрынинская", - объяснила Юлия Темникова, руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта.

Чтобы автобусы не стояли в пробках, для них выделят дополнительные полосы. Ездить по ним не смогут даже такси. И ограничения начнут действовать уже сегодня в 22:00.

Но все же в часы пик пассажирам рекомендуют пользоваться соседними линиями метро - Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской, МЦД-2, МЦК и поездами Павелецкого направления. Причем те, кто ездит на электричке со станций "Бирюлево-Товарная" и "Бирюлево-пассажирская", смогут делать это бесплатно.

"С 9 ноября можно записать абонемент на карту "Тройка" в кассе на любой из двух вышеупомянутых станций "Бирюлево". С понедельника, 14 ноября, абонементами можно будет воспользоваться. Срок действия абонемента - 1 месяц", - сообщил Иван Осташко, пресс-секретарь АО "Центральная ППК".

Те, кто захочет воспользоваться ситуацией и прокатиться зайцем с других станций, могут не обольщаться. Деньги с "Тройки" не будут списаны, если ее приложить к валидатору при входе или при выходе только на этих остановках.

Перекрытия, конечно, кардинальные, но необходимые. Из-за проблем с гидроизоляцией в аварийное состояние пришел почти весь участок тоннеля между станциями "Кантемировская" и "Царицыно". Использовать его дальше стало опасно.

"К сожалению, тоннель на сегодня получил эллипс, и уже габариты не позволяют сделать металлоизоляцию, а работать по два часа в окна, чтобы разобрать колесо и обратно поставить - это просто невозможно физически, не хватает времени технологически. Поэтому решение только одно - закрывается участок", - отметил Сергей Жуков, генеральный директор АО "Мосметрострой".

Строителям придется разобрать, а затем практически заново отстроить аварийный тоннель протяженностью в 120 метров. Сделать это обещают до 12 мая - тогда можно будет восстановить движение поездов на Замоскворецкой линии.

Татьяна Сидорова, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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