В Раменском ограбили заправочную станцию

Сотрудник автозаправки пытался остановить дебоширов

Ночной налет двоих приезжих 18 и 19 лет из Ставропольского края на заправочную станцию произошел в подмосковном Раменском, сообщает "ТВ Центр".

Молодые люди вели себя неадекватно - скидывали канистры со стеклоомывающей жидкостью с витрины на землю и бросали их в стеклянные двери АЗС. В какой-то момент они разбились, и хулиганы зашли внутрь здания.

Сотрудник автозаправки пытался остановить дебоширов, но они нанесли ему несколько ударов, после чего скрылись, прихватив с собой несколько канистр.

Вычислить налетчиков удалось уже через несколько часов. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

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