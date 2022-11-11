Скандальная блогерша стала фигурантом уголовного дела

Пришла с ножом в заведение общепита

В кадре - блогерша Юлия Максимовская. В сети ее знают под ником "Финесс". В переводе с английского - "тактичность". Вежливый тон, пожалуй, портит только невнятная речь. Ну и нож в левой руке. В таком виде Юлия пришла в одну из точек общепита на западе столицы. Съемка - в лучших традициях компьютерных шутеров - ведется от первого лица.

Потом начинается какой-то арт-хаус. Из ресторана Юлия выходит спокойно, но настроение стремительно меняется. И вот уже блогерша несется по московским улицам с криками. По нечленораздельным комментариям сложно понять, с чем связана пробежка. Подписчики подобный формат контента явно не оценили и пожаловались в полицию. Собственное задержание тут же стало главной темой в блоге. Судя по реакции полицейского, звездный статус его не убедил, девушка все же уехала в отделение.

Блогерша "Финесс" - личность весьма экстравагантная. Популярность набрала за счет провокационного контента. В родной Пензе ее задерживали за не менее странные выходки. По некоторым данным, девушка - поклонница определенных запрещённых веществ, чем, собственно, и объясняется её неадекватное поведение.

Вся жизнь - через объектив приклеенного к руке телефона. Явление обыденное в блогосфере в последнее время. Эпатаж заменил талант. Ради пяти минут славы некоторые готовы буквально на все.

"Для этого такие видео и снимаются, чтобы обо мне говорили, чтобы подчеркнуть свою известность, чтобы укрепить себя. Потому что по-другому я не могу, я могу только через крайне негативное поведение привлекать к себе внимание", - объясняет психолог Наталья Федына.

Установлено, что девушка и в этот раз была под воздействием запрещенных препаратов. За прогулку с ножом и оскорбление полицейских против Юлии Максимовской возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Александра Сергомасова, Андрей Грис, "ТВ Центр"

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