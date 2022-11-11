На улицы Москвы вышли лисы

Горожане все чаще видят рыжих хищников

На этой неделе участились сообщения горожан о том, что в разных районах Москвы видели лис, передает "ТВ Центр".

Вот в Измайлове лиса прячется от людей в кустах. У нее явно болит лапа. Горожане пытаются помочь хромому зверю, но тот шарахается от любого шороха.

Рыжего хищника увидели и в Ясеневе. Тот ни от кого не прятался - наоборот, охотно позировал на камеру.

А вот лиса, обосновавшаяся в Люблине, сама перепугала всех в детском саду на Цимлянской улице. Металась по территории и явно была больна - периодически ее тошнило. Вызванные спасатели отловить зверя не смогли.

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