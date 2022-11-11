Есть с аппетитом: как изменилось меню в московских школах

Уже два месяца учащиеся тестируют новые блюда

В московских школах в этом году полностью изменилась система питания. Старое меню за долгие годы уже приелось ученикам, о чем говорили недоеденные порции. Диетологи постарались сделать так, чтобы детям было не только полезно, но и вкусно.

Меню - на выбор. Практически на любой вкус. Уже два месяца московские школьники тестируют новые блюда. Чтобы дети не ушли из столовой голодными, использовали небольшую хитрость. Для тех, кто не любит суп, - особое предложение.

"Обязательно идет бульон с греночками и с яйцом, зелень. Детишкам нравится несложный суп. То, что дети едят супы, - это ново, это странно", - отметила Екатерина Дальская, специалист по питанию в школе 1253.

Теперь школьникам предлагают 11 вариантов первых горячих блюд: дальневосточный суп с красной рыбой, кубанский суп, щи новгородские, борщ московский, солянку, суп-пюре овощной. А еще - девять мясных блюд.

"Говядина по-мексикански, которая просто на ура идет у ребят. Говядина, кукуруза и специально приготовленный соус, который немножко напоминает мексиканскую историю", - рассказал Алексей Мягков.

Сегодня на второе - макароны с ресторанной подливкой. Это соус "Альфредо". Делается он из мяса курицы, молока, сливочного масла и лука.

По-новому теперь и сервируют. Вместо привычных салатов - салат-бары. Есть возможность выбрать те овощи, которые больше всего нравятся. И заправить их тоже можно самостоятельно. Но дети, как известно, консервативны.

От завтраков теперь даже старшеклассники не отказываются. Напитки - тоже на выбор. И всегда - без сахара. Вдруг кто-то на диете.

На столах появились органайзеры с бутылочками топпинга на завтрак и подсолнечным маслом на обед.

"Для детей даже названия блюд имеют значение. Я вот к ребенку подхожу и говорю: ну, как тебе котлетка? Это не котлетка, мне говорят, это наггетсы. Знаете, по сути, по технологии это та же котлета, но называется это наггетсы. К ним подаются соусы. Детям это интересно, возникает какой-то элемент игры, они с удовольствием это съедают", - говорит Алена Шахова, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы.

Результат - пустые тарелки. Если в прошлом году их было около 60%, то теперь чаще всего - больше 85%.

Екатерина Гоголева, Анна Пешехонова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр"

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