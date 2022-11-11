Минобороны сообщило о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Потерь личного состава и техники не допущено

Переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена сегодня в 5 утра по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не осталось. Кроме того, в ходе переброски войск удалось избежать потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств.

Соединения и воинские части заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции, уточнили в Минобороны.

Там также сообщили, что за прошедшие двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Российские артиллерия и удары авиации и применение минно-взрывных заграждений остановили украинские силы в 30-40 километрах от переправ через Днепр.

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