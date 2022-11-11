ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о завершении переброски войск на левый берег Днепра

13:15
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Потерь личного состава и техники не допущено

Переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена сегодня в 5 утра по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Шойгу приказал отвести войска на левый берег Днепра

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не осталось. Кроме того, в ходе переброски войск удалось избежать потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств.

Соединения и воинские части заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции, уточнили в Минобороны.

Там также сообщили, что за прошедшие двое суток продвижение украинских подразделений на отдельных направлениях составило не более 10 километров. Российские артиллерия и удары авиации и применение минно-взрывных заграждений остановили украинские силы в 30-40 километрах от переправ через Днепр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Переброска российских войск
Переброска российских войск
РСЗО "Ураган" ВС России
РСЗО "Ураган" ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.