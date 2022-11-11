Российские военные сорвали атаку противника на краснолиманском направлении

Потери ВСУ и наемников составили почти 90 человек
Вооруженные силы России сорвали атаку украинской армии и польских наемников на краснолиманском направлении.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками", - уточнил он.
В результате враг потерял до девяноста военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, а также одну боевую бронированную машину.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"