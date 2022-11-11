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Российские военные сорвали атаку противника на краснолиманском направлении

13:49
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Потери ВСУ и наемников составили почти 90 человек

Вооруженные силы России сорвали атаку украинской армии и польских наемников на краснолиманском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений российских войск и упреждающим огнем артиллерии сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных польскими наемниками", - уточнил он.

В результате враг потерял до девяноста военнослужащих и наемников убитыми и ранеными, а также одну боевую бронированную машину.

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