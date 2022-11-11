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ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца 2022 года

13:41
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Этот пакет может стать девятым

Очередной пакет антироссийских санкций может быть утвержден Евросоюзом до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения этой темы.
США боятся, что Европа начнет отказываться от санкций

По словам высокопоставленного источника в Брюсселе, работа над новыми рестрикциями в отношении России продолжается. Также идет работа над новыми санкциями против Белоруссии в связи с ситуацией в стране, а также из-за поддержки Минском России.

В ближайшее время объявлять о каких-либо новых санкционных решениях Евросоюз не планирует, цитирует источник РИА Новости.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что после принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. В частности, рестрикции в рамках последнего, восьмого, пакета затрагивают поставки из России на сумму 7 млрд евро.

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