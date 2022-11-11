Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР

Москва подчеркивала важность развития отношений со странами Африки

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 ноября, обсудил ряд вопросов с президентом Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой.

Российский лидер подтвердил готовность Москвы внести вклад в обеспечение стран Африки сельскохозяйственной продукцией и удобрениями. Туадера в ответ выразил признательность за разноплановое содействие, оказываемое Россией его стране.

Главы двух государств договорились о продолжении взаимодействия "в целях укрепления суверенитета, безопасности и стабильности".

При этом Туадера подтвердил, что примет участие во втором саммите Россия - Африка летом 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В октябре Владимир Путин проводил переговоры в Москве с президентом Гвинеи-Биссау и главой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало. Это была первая встреча политических лидеров России (СССР) и Гвинеи-Бисау за все время дипломатических отношений между государствами.

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