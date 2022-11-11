ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta

Так будет, если акции Meta признают экстремистскими вложениями

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta (признана в России экстремистской и запрещенной организацией – прим. ред.) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены.

Об этом сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.

"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один - будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения", — сказал он (цитата по РБК).

По словам Чистюхина, ЦБ не уполномочен определять такой статус компании.

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