ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta

Так будет, если акции Meta признают экстремистскими вложениями
Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta (признана в России экстремистской и запрещенной организацией – прим. ред.) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены.
Об этом сообщил журналистам первый зампред регулятора Владимир Чистюхин в кулуарах форума Finopolis-2022.
"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один - будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения", — сказал он (цитата по РБК).
По словам Чистюхина, ЦБ не уполномочен определять такой статус компании.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"