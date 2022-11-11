МИД России подтвердил готовность к переговорам с Киевом

Это возможно без каких-либо предварительных условий

Российская сторона готова вернуться за стол переговоров с Киевом без предварительных условий. Такое заявление в пятницу, 11 ноября, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что "мы были готовы и раньше", однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог".

Рябков подчеркнул, что до прерывания переговоров по инициативе украинской стороны процесс продвигался вперед, шла работа над совместным документов, но "сейчас это все в прошлом".

Дальнейшее развитие событий зависит не от Москвы, заявил Рябков. По его мнению, "если Киеву будет приказано из соответствующих столиц, то шансы на такой диалог, наверное, повысятся", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко отмечал, что Россия всегда заявляла о готовности к переговорам с Украиной, они были прерваны не по вине Москвы. При этом дипломат подчеркнул, что российская сторона не ведет никаких переговоров с Соединёнными Штатами касательно ситуации на Украине, вопреки сообщениям западных СМИ.

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