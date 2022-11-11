Профицит бюджета России превысил 128 млрд рублей

Минфин представил данные за первые 10 месяцев 2022 года

Министерство финансов России в пятницу, 11 ноября, представило предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе — октябре 2022 года.

Объем поступивших в бюджет доходов составил 22 139 775,6 млн рублей или 88,5% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее – Федеральный закон).

Предусмотренные Федеральным законом расходы исполнены на 92,9% к общему объему (22 011 363,6 млн рублей) и на 77,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Таким образом, профицит федерального бюджета России в январе — октябре составил 128,4 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Минфина.

26 октября прошел первое чтение в Госдуме проект трехлетнего федерального бюджета. Предполагается, что в течение всего этого периода бюджет будет дефицитным. Основным источником его покрытия станут госзаимствования, в том числе выпуск облигаций федерального займа.

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