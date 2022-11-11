В Москве 20 подростков отравились газом в политехническом колледже

На месте работают медики

20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве.

ЧП произошло на северо-востоке столицы, в учебном заведении на Бибиревской улице, сообщил ТАСС представитель столичных медицинских служб.

"На головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом. На месте работают медики", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. О причинах произошедшего пока информации нет.

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