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В Москве 20 подростков отравились газом в политехническом колледже

14:22
  • пятница
  • 11 ноября 2022

На месте работают медики

20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве.

ЧП произошло на северо-востоке столицы, в учебном заведении на Бибиревской улице, сообщил ТАСС представитель столичных медицинских служб.

"На головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом. На месте работают медики", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. О причинах произошедшего пока информации нет.

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