В Москве 20 подростков отравились газом в политехническом колледже

На месте работают медики
20 подростков отравились газом в политехническом колледже в Москве.
ЧП произошло на северо-востоке столицы, в учебном заведении на Бибиревской улице, сообщил ТАСС представитель столичных медицинских служб.
"На головную боль пожаловались 20 подростков. Предварительно, они отравились газом. На месте работают медики", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. О причинах произошедшего пока информации нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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