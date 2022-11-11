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Путин указал на роль РАН в совершенствовании системы обороноспособности

14:36
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Глава государства поздравил нового президента РАН с избранием

Сегодня в Кремле Владимир Путин встретился с президентом Российской академии наук. Глава государства поздравил Геннадия Красникова с успешным избранием на эту почетную должность, передает "ТВ Центр".

Путин: "Это важнейшее, старейшее объединение наших ведущих институтов, ученых. Мне бы очень хотелось, чтобы под вашим руководством академия в сегодняшних условиях играла все более и более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, в общем, по всем направлениям - и по гуманитарным наукам, и по естественным наукам, само собой разумеется.

Кроме того, что вы теперь занимаете такую высокую должность - президента Российской академии наук, вы еще ведущий специалист по важнейшему для нас направлению микроэлектроники. Мы все это хорошо знаем. Надеюсь, что и ваша новая позиция позволит вам развивать то направление, которому вы посвятили многие годы своей жизни, добились выдающихся результатов".

Красников доложил Путину о планах дальнейшего развития академии наук. В числе приоритетов - включение РАН в государственную систему принятия решений. Для этого необходимо создавать специальные экспертные комиссии, в которые будут входить ведущие ученые. Таким образом можно будет искать новые совместные подходы для анализа результатов достижений и эффективности руководства научными исследованиями.

Также в числе важнейших задач - работа над масштабными проектами, которые носили бы опережающий характер в важнейших областях науки.

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