Неприкрытое жлобство или "биполярочка": Украина ищет новый стержень

Жлобство - это альтернатива физическому конфликту, считают в Киеве

Власти Украины приняли решение о национализации ряда стратегически важных предприятий, связанных с украинскими олигархами, в числе которых "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ". Под национализацию попадают активы Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Вячеслава Богуслаева. Коломойский уже заявил, что шокирован этим решением. Звучит действительно грозно. Но есть нюанс. Национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины, после окончания военного положения они могут быть возвращены их собственникам. Как красиво - национализированные предприятия, несущие колоссальные убытки, будут содержаться за счет украинского - читай европейского - бюджета. А потом, если всё наладится, вернутся в добрые руки их настоящих владельцев.

Если и есть на этом свете большие католики, чем Папа Римский, то служат они в украинском МИДе. И молятся желтому трезубцу. Не зря ведь им, а не символом надежды – Вифлеемской звездой - предлагают в этом году украсить главную ёлку Киева. "Какие надежды – такие и символы" – иронизирует блогосфера. Впрочем, смешного мало. Свидомые на неделе вполне серьезно и недвусмысленного поучали Святой Престол. Всё из-за того, что Папа Римский заявил – "Он высоко ценит русских и их гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет всех на христианство". И понеслось.

Посол Мельник ушел, но дело его живёт и процветает. Впрочем, то, что "украинские наследники" Коллонтай, Молотова и Громыко в очередной раз пробили дно, скорее, печальная закономерность.

"Украинская дипломатия и не только, в том числе и руководство Украины, позиционируют себя как лидеры, определяющие свое положение в мире. Обратите внимание даже на выступления Зеленского. Он не стесняется давать указания ведущим мировым странам Европы и Америки о том, как они должны поступать в отношении РФ. Опять-таки он даёт им указания. Какое количество гуманитарной и военной помощи они должны ему оказывать. И не стесняется отчитывать их за недостаточное, по его мнению, внимание к Украине", - рассказал Олег Ногинский, руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции.

Этакая "Модель Украиноцентричного мира". И в этой жовто-блакитной параллельной вселенной свои законы, порядки, но, главное, философия! Вышиванки, "борщевые войны" и мова - это, конечно, хорошо. Но лишь внешние атрибуты. Нужен стержень! Искали его советник президентского офиса Арестович и украинский музыкант Скрипка. Прямо-таки, по Фрейду, заглянув на теневую сторону загадочной украинской души.

"У нас два врага - москали и наше жлобство. И я не знаю, что хуже. Если бы не было жлобства, может, и проблем с москалями бы не было", - говорит артист.

С "москалями" всё и так ясно-понятно. А вот то самое "жлобство" Алексея Николаевича как-то зацепило. Все плюсы, минусы, подводные камни он ринулся перечислять в свое телеграм-канале. Вывел-таки "идеальную – золотую формулу".

Если верить Арестовичу, "всё-таки пошли куда-то не туда". Но, при этом, всё сделали правильно. Такое вот историческое биполярное расстройство. Или симптом того самого неприкрытого жлобства? Еще один критерий, по Арестовичу, внимательное наблюдение за реакцией соперника, особенно того, кто способен дать решительный отпор:

"Жлобство - это альтернатива физическому конфликту, именно поэтому так расцвёл феномен интернет-жлобства, когда физический прилёт в ответ - фактически снят, как реальная угроза".

Получилась "гремучая" смесь - напасть толпой на одного. Как хищник за версту чует "слабость", за которую вполне можно принять дипломатичность или элементарные правила хорошего тона.

"Эти люди - реально жлобы! Страх - как у дурака. Дурак счастлив потому, что не знает, что он - дурак. А жлоб он счастлив потому, что не знает, что он - жлоб. Потому, что он уверен, что он и есть - норма. А трагедия современной Украины, что украинство в Украине развивается и восстанавливается в виде некой нормы", - рассуждает Владимир Скачко, журналист (Украина).

Памятник Екатерине II в Одессе сначала осквернили, а теперь должны демонтировать в самое ближайшее время. Также и с ненавистным советским наследием. Благами которого угнетаемые украинцы пользуются без всяких угрызений совести.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова

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