Съезд обреченных: российские "революционеры" переругалась в Польше

Дискуссия затевалась, чтобы привлечь деньги западных кураторов

В Польше прошел "съезд сбитых летчиков". Впрочем, сами собравшиеся гордо именовали себя "Первым съездом народных депутатов", целью собрания называли переучреждение российской государственности с обязательным свержением режима, а также "создание легитимного центра власти Свободной России". Горячее участие в происходящем приняла, естественно, Украина, добавившая уже по привычке в происходящее ультимативного терроризма.

Звон бокалов. Крики "ура", энергично скандируемые за столом. За всё время проведения так называемого съезда народных депутатов это был, пожалуй, самый яркий момент. Не считая, конечно, различных заявлений, тянущих не на одну статью отечественного УК. Зато многим ещё сомневающимся стали наконец-то понятны истинные намерениях этих господ, якобы радеющих за судьбу страны.

"Российская Федерация как демократическое, свободное, процветающее и безопасное государство не состоялось. То есть мы тем самым говорим о том, что мы стоим не на позиции плавного эволюционирования РФ. Смены власти в РФ. А мы стоим на позиции переучреждения РФ", - заявил Илья Пономарев* (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов), бывший депутат Госдумы.

Иронично, что прозвучало это в Польше, которая является одним из главных центров русофобии на данный момент. Причем, спустя сутки после того, как в России отпраздновали День народного единства, посвящённый изгнанию польско-литовских интервентов из Москвы в 1612-м году. Теперь же захватить власть в российской столице, а потом и по всей стране мечтают вот эти товарищи.

"Мы должны честно объявить о том, что российская власть может быть делегетимирована не только политически, но, прежде всего, военным путем", - отметил бывший адвокат Марк Фейгин (внесён в реестр иноагентов).

В прессе, которую привлекли к освещению этого съезда как бы народных депутатов, даже сравнили его участников с большевиками. А Илью Пономарева*, который явно играл одну из главных ролей в организации данного шабаша, с Владимиром Лениным, что, конечно, звучит довольно смешно.

"До Ленина им шагать миллион лет и не дошагают. Ленин - гений. А это лилипуты. И ничего перспективного в них нет. Ещё раз повторяю, в Гуайдо, в Тихановскую гигантские деньги влили. Поддерживали их информационно, организационно, политически на плаву постоянно. Ну и где эти самые?" – задается вопросом Виталий Третьяков, журналист, декан высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова.

К этой польской дискуссии о судьбах России, разумеется, подключают и украинский сегмент политикума. На связь выходит депутат Верховной рады Гончаренко, в своё время якобы радевший за судьбы русскоязычных граждан на Украине. А затем, когда это стало не выгодно и опасно, резко сменивший курс, заделавшись ярым украинским патриотом. Причем, подобные политические кульбиты Гончаренко совершал неоднократно. Два года назад он был категорически против сноса памятника Екатерине II в Одессе. Теперь же он категорически "за". А ещё раньше этот украинский политик ратовал за возвращение Крыма в состав России. Сейчас же он жаждет его вернуть. И собравшиеся в этом зале якобы народные депутаты, конечно, не против. Как, видимо, и насчёт вот этого предложения Гончаренко.

"Самым главным заданием, задачей, которая перед вами сегодня стоит, я абсолютно в этом убежден, является - убить Путина", - заявил депутат Верховной рады.

В своих мечтах все эти граждане, собравшиеся недалеко от Варшавы, наверняка представляли это не один раз, виня российского президента во всех своих политических неудачах. Как, впрочем, и народ, который почему-то не желал им верить, голосуя неправильно. А сейчас от этих оппозиционеров, бежавших сломя голову в Европу, отвернулись даже сторонники, что на данном съезде признавалось открыто.

"Вот мы понимаем, что нас здесь собралось офлайн порядка 50 человек. И мы прекрасно понимаем, что несмотря на то, что мы заявили о том, что здесь 3,8 миллиона человек нас поддерживают, это все-таки не так. Потому что те, кто нас поддерживал десять лет назад, во многом стали теми же сторонниками войны. И мы уже слышали от них, в частности, я слышал, что я предал их интересы", - заявил бывший депутат Вологодского заксобрания Евгений Доможиров.

"Их нельзя назвать политиками. Они никого не представляют. Никого! Интеллектуально - ноль. Авторитет, в том числе в своей среде, ноль. Политического влияния - что реального, что потенциального – ноль", - заявил Виталий Третьяков.

Впрочем, это не мешало участникам этого польского слёта диванных революционеров надувать щеки, рассуждая о будущем России, которую они хотят, как выразился Пономарев, переучредить. А, по сути, разделить на несколько частей. Дабы угодить западным хозяевам, помощи которых в нужный момент эти как бы патриоты собираются попросить. Потому как сами они явно не справятся.

"Пока я не вижу никакого механизма, как это может стать историей прямого действия, но если мы рассмотрим сценарий оккупационной администрации или чего-то в этом роде, то теоретически это может сработать", - отметил политолог Дмитрий Некрасов.

То есть даже в рядах оппозиционеров бытует однозначное мнение по поводу жизнесопосбности этой организации, созданной Гудковым и Пономарёвым*. К тому же, оба они никак не тянут на роль лидеров революционного движения. Такого человека в среде политических эмигрантов вообще нет. Да и российская несистемная оппозиция похвастать этим никогда не могла.

"Там условия и среда такова, что она препятствует выдвижению любых активных лидеров. Они сами создали эти условия. Причем, создали их здесь, в России. Выпестовывали годами и теперь ничего живое существовать долго там не может априори", - отметил политолог Борис Якеменко.

Перессориться они умудрились и сейчас. Конгресс свободной России, который возглавляет шахматист Каспаров, наотрез отказался участвовать в шабаше Пономарева*. Не обошлось без скандалов и в ходе самого польского съезда. Нескольким делегатам пришлось покинуть его досрочно. Среди них и Нина Беляева, которую попросили написать закон о люстрации, который потом публично высмеяли. И теперь она предлагает все решения съезда отменить.

"Единственное демократическое решение - это признать, что голосования были не демократическими, были проведены с нарушениями. Отменить их сейчас и начать съезд заново. Вот тогда это будет демократия, а пока, извините, это диктатура просто с другими лицами", - сказала она.

Демократией в этой среде никогда и не пахло. Откуда ей взяться там теперь. Тем более, когда речь идёт о больших деньгах, ради получения которых и затевался весь этот перфоманс под названием "Рога и копыта".

"Они все собрались там поскольку надо что-то кушать. И главный вопрос - откуда добыть деньги. Только этот вопрос, а не свержение режима в России. Они всем своим спонсорам, которые ещё почему-то их поддерживают, показывают: мы есть. Это, знаете, такой крик из глубины: мы есть, мы просим есть", - говорит Борис Якеменко.

Если же западные кураторы не обратят внимание и не увеличат финансирование, придется идти с протянутой рукой к своим. Благо, попросить денег есть у кого. Тот же Ходорковский* (внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Хотя он и так дает. Можно, например, у Пугачевой и Галкина* (внесён в реестр иноагентов) взять. Люди они идейные, к тому же, не бедные. Дом в России продают за миллиард рублей. Ну или у Собчак занять. Её, кстати, можно и на место лидера оппозиции позвать. Опыта участия в подобных бесперспективных делах у нее хоть отбавляй.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, В центре событий, "ТВ Центр".

*Внесены в реестр физических лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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