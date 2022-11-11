Финский бизнес пострадал из-за ухудшения отношений с Россией

Стремление Хельсинки продемонстрировать солидарность с ЕС негативно сказалось на простых гражданах

Финляндия полностью запретила въезд российским туристам. И запрет, по словам президента Ниинистё, будет действовать "столько, сколько необходимо", не уточнив, правда, кому необходимо. Параллельно Министерство обороны Финляндии заявило, что изучает возможность дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан России, включая полный запрет на владение. С возможным изъятием уже купленного. При том, что на данный момент в Финляндии 21% выкупленной недвижимости, то есть не отягощенной ипотеками и кредитами, принадлежит россиянам.

Улица Коскенпаррас — некогда самая оживленная пешеходная аллея финского города Иматра. На бульваре ни души, детские площадки опустели, даже едущую машину теперь редко встретишь. Местные жители вздыхают: даже в пандемию было веселее.

В такое еще недавно не могли поверить как в России, так и в Финляндии. Времена дружных очередей на таможне, когда мы к ним ехали за термобельем, бытовой химией, да и просто грибы в лесу пособирать, а они к нам толпились за русской водкой и дешевыми сигаретами — кажется, прошли. Маленькая спокойная страна, несколько десятилетий державшая мудрый нейтралитет в больших международных отношениях, сделала свой выбор. Проигнорировала голос логики и присоединилась к нестройному хору европейских стран против России.

Свой первый осторожный шаг назад финны сделали в марте. Между Санкт-Петербургом и Хельсинки перестал ходить скоростной поезд "Аллегро". Он хоть и задерживал автомобильное движение на добрых полчаса два раза в день — и это было ужасно неудобно для петербуржцев - но зато как удобно было для туристов обеих стран. 3,5 часа - и ты в другом мире. Теперь только огромные шлагбаумы остались на память о тех временах.

В мае Финляндия подала заявку на вступление в НАТО, а в июне и вовсе заявила о желании возводить забор на границе. Первая трехкилометровая секция в юго-восточной части страны должна быть построена к весне и обойдется бюджету в 6 миллионов евро. Общая протяженность забора - 200 км, и его цена не называется. Официальное обоснование проекта - якобы освоить технологии строительства погранзаграждений и обезопаситься от нелегалов. На деле все куда более прагматично. Граница между странами официально не определена с 1991 года и проходит по линии бывшего СССР. Мало ли что.

Из почти 90 линий сотрудничества во всех сферах, которые налаживались десятилетиями, Финляндия за девять месяцев в одностороннем порядке расторгла если не все, то самые важные. Причем, важные для себя. Прекратился импорт газа, электроэнергии и леса из России, остановлен совместный проект строительства новой атомной электростанции "Ханхикиви-1", которое должно было начаться в этом году. И как назло, недавно стало известно о серьезных поломках на другой строящейся финской АЭС "Олкилуото-3". Ее строят компании европейского концерна Германии и Франции, ввод в эксплуатацию должен был пройти осенью, но теперь откладывается. Острого дефицита или подорожания энергоресурсов финские домохозяйства пока не очень ощущают, но лишь потому, что расчет с поставщиками происходит по системе контрактов, и действие многих еще не закончились. Но вот в домах престарелых градус отопления снизили, а некоторые финские газеты уже выходят с пугающими заголовками: мол "грядущая зима ударит по пенсионерам". Последний гвоздь в крышку гроба российско-финских отношений — запрет от 30 сентября на въезд для российских туристов. Недавно, 5 ноября, в ходе визита в Литву президент Финляндии Саули Ниинистё добавил, что он будет бессрочным.

Больше остальных сограждан разрыв отношений между Россией и Финляндией прочувствовали в Санкт-Петербурге. Финляндия здесь считается такой "домашней заграницей". Финский шенген петербуржцы всегда получали в упрощенном порядке - на правах соседей. Всегда мультивиза, минимум на два года. Многие этим пользовались — накупили земельных участков вдоль южных границ Суоми. Ханко, Котка, Лаппенранта, Иматра, Симпеле, Паррикалла — золотое ожерелье для землевладельцев из России. Но русской мечте о домике в финской деревне, видно, не суждено сбыться - в Министерстве обороны Суоми уже продумывают механизм конфискации таких участков. Пока, правда, дальше заявлений дело не зашло. Впрочем, и финские мечты о русских просторах пошли крахом.

Этот квартал на севере Петербурга застраивала крупная девелоперская компания из Финляндии, которая работает в городе аж с советских времен. Успешно выдержала перестройку, развал Советского Союза. Но в этом году из-за санкций и ухудшения отношений между двумя странами вынуждена были покинуть Россию, оставив десятки незавершенных проектов, в том числе и в Петербурге, население которого больше, чем все население Финляндии.

Стремление высокопоставленных финских чиновников продемонстрировать солидарность с Евросоюзом, возможно, добавляет им внешнеполитические очки. Но расплачиваться за такие шахматы приходится внутри страны. Страдает бизнес: огромные торговые центры, такие как "Царь" и "Лапландия", рассчитанные на покупателей из России, которых теперь нет, уже объявили себя банкротами или находятся на грани. А теперь уже и обычные граждане, привыкшие доверять своему правительству, задаются вопросом: "Многие финны вложились в российско-финские предприятия, и, получается, что их обманули".

Как и в других европейских странах, объяснения всем своим бедам финны находят в СМИ. А там — как по нотам. Россия — враг, скоро нападет, потому что там все так плохо, что нет даже еды в магазинах.

"Это в России-то нет еды в магазинах? Да вы что! Вот мы находимся в крупном гипермаркете Петербурга. Чего здесь только нет! Полки ломятся от изобилия! Нет продуктов молочных? Да вы что, сколько угодно! Сыры на любой выбор!" – говорит директор по координации проектов SideBySide развития регионов Африки Катья Коккониеми.

И вот уже в тихом морском порту Хельсинки вместо туристического лайнера стоит крейсер НАТО, граждане послушно бойкотируют заправки "Тебойл", являющиеся дочками российской нефтяной компании. И даже сносят памятники Ленину — вообще-то тому самому, что даровал Финляндии независимость от Российской империи в 1917-м.

Гражданин Финляндии Маркку Хаппо уже 30 лет живет в России, в лихие 90-е основал здесь бизнес - инженерно-строительную компанию. Из последних крупных проектов — вентиляционные системы в торговом центре. Сейчас заказов мало, в основном, сервисное обслуживание. Но несмотря на трудности, платит зарплату своим 30 сотрудникам, гражданам России. Возвращаться Финляндию не планирует — говорит, выбор делается только однажды. На родину - только в отпуск к детям. Причем, с условием: ни слова о политике и Украине. А те, хоть и строго противоположного мнения о происходящем, согласны. Потому что семья важнее.

У финнов есть такая пословица: что оставишь позади — найдешь впереди, нерешенные проблемы возвращаются. Маркку Хаппо, переживший не один кризис в России, уверен: трудные времена обязательно закончатся. Но в нынешнем геополитическом цугцванге выиграют те, кто сумеет сохранить лицо не перед кем-то, а перед самим собой. И это намного сложнее.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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