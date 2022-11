Генпрокуратура признала центр имени Вильсона в Москве нежелательной организацией

Деятельность центра сочли опасной

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США.

В ведомстве заявили, что деятельность центра "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, сообщает "Интерфакс".

В июле нежелательными организациями в России были признаны Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat, The Insider и чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute). The Insider и Stichting Bellingcat ранее были признаны СМИ-иноагентами.

