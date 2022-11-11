ЕК констатировала вхождение Евросоюза в рецессию

Ухудшен макроэкономический прогноз на 2023 год

Евросоюз, зона евро и основные европейские страны входят в рецессию в IV квартале 2022 года. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

Как подчеркнул чиновник, Евросоюз входит в техническую рецессию. Сокращение экономики предвидится и в I квартале 2023 года.

Еврокомиссия рассчитывает, что экономический рост в ЕС по итогам 2022 года составит 3,3%, в зоне евро — 3,2%. При этом ЕК сократила прогноз роста ВВП в ЕС и зоне евро в 2023 году до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, официально вошла в стадию рецессии, а инфляция в ФРГ достигает рекордно высокого уровня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"