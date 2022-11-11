Улицу в Херсоне назовут в честь Стремоусова

С такой инициативой выступили власти региона

Именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова предложили назвать улицу в Херсоне.

Об этом сообщил представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live".

"В честь Кирилла Сергеевича в Херсоне будет названа улица", - сказал он.

Стремоусов погиб в ДТП на территории Херсонской области 9 ноября. 11 ноября Стремоусова похоронили на центральной аллее городского кладбища Абдал в Симферополе. Церемония прощания и отпевания проходила в кафедральном Александро-Невском соборе.

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