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Последние данные о ходе спецоперации

18:02
  • пятница
  • 11 ноября 2022

ВСУ попытались пойти в наступление на Херсон, однако были встречены плотным огнем артиллерии

Российские вооруженные силы сорвали наступление ВСУ сразу на трех ключевых направлениях - в Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республиках. В результате неудавшихся контратак противник понес тяжелые потери - уничтожено около 300 боевиков, в том числе иностранные наёмники, выведены из строя десятки единиц бронетехники. Недосчитались националисты и тяжелой артиллерии западного образца.

Подразделения ВСУ пытались ударить по российской группировке, которая сегодня завершила передислокацию в Херсоне. В данном случае выпустили две тактические ракеты "Точка- У". Обе цели, находясь в воздухе, были замечены электроникой ракетных комплексов "Панцирь" и были сбиты, едва оказавшись в зоне поражения.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева и Тимура Абдуллаева

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