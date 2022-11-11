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В Москве обсудили применение цифровых технологий в финансовом секторе

18:06
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Дискуссия проходила в выставочном центре "Крокус-Экспо"

Тенденции применения цифровых технологий в финансовом секторе, а также импортозамещение, развитие цифровизации и другие актуальные темы обсудили в Москве на форуме инновационных финансовых технологий Finnopolis. 

В дискуссии, которая проходила в международном выставочном центре "Крокус-Экспо", приняли участие ведущие эксперты и лидеры финтехиндустрии, банковского и IT-сообщества. На форуме также работает выставочная зона, где все желающие могли ознакомиться с последними достижениями в области финансовых технологий. Большинство из них уже успешно применяются в столице.

"В своей работе мы стараемся максимально повысить эффективность тех ресурсов, которые у нас есть. Инвестируем не только в инфраструктуру, то, с чего вы, спасибо большое, начали - это благоустройство, это общественные пространства, но и, безусловно, инвестируем в цифровизацию, которая позволяет нам намного быстрее и эффективнее с меньшими затратами и ресурсами принимать те или иные решения и добиваться многих результатов", - рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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