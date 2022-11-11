"Все вернутся домой": Медведев напомнил о суверенитете России

Зампред Совбеза призвал отказаться от кликушества и паникерства

Заместитель председателя Совета безопасности России призвал россиян не давать поводов для радости врагу "дальнему и ближнему". По словам Дмитрия Медведева, российское общество должно чаще напоминать противникам Москвы о величии и безграничности Русского мира. И понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло.

"Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет", — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза также рассказал о проверке военной техники, которую он провел на Курганском машиностроительном заводе. Медведев сообщил, что заслушал доклады исполнителей гособоронзаказа и федеральных ведомств по вопросам обеспечения ВС России современным оружием.

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