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"Все вернутся домой": Медведев напомнил о суверенитете России

15:39
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Зампред Совбеза призвал отказаться от кликушества и паникерства

Заместитель председателя Совета безопасности России призвал россиян не давать поводов для радости врагу "дальнему и ближнему". По словам Дмитрия Медведева, российское общество должно чаще напоминать противникам Москвы о величии и безграничности Русского мира. И понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло.

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"Все вернется домой. В Российскую Федерацию. Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет", — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза также рассказал о проверке военной техники, которую он провел на Курганском машиностроительном заводе. Медведев сообщил, что заслушал доклады исполнителей гособоронзаказа и федеральных ведомств по вопросам обеспечения ВС России современным оружием.

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