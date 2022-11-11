Производители мяса заверили в отсутствии предпосылок к росту цен

Ранее СМИ сообщали, что мясо может заметно подорожать

Предпосылок для значительного роста цен на мясо в России в 2023 году нет. Такое мнение высказал в пятницу, 11 ноября, руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Представитель объединения заявил, что продолжающийся рост производства мяса птицы и свинины в 2022 году обеспечил стабильное предложение и цены.

При этом средние цены на мясо птицы и говядину в начале ноября заметно ниже уровня цен годом ранее, заявил Юшин. Похожая ситуация и со свининой.

Что касается 2023 года, то, по предварительным оценкам, продолжится рост производства мяса птицы и свинины, благодаря чему предложение в следующем году будет заметно выше спроса. Это будет способствовать сдерживанию роста цен, цитирует Юшина "Интерфакс".

Ранее Росстат сообщал, что с начала октября потребительские цены в РФ к 17 октября выросли на 0,08%, при этом с начала 2022 года к 17 октября цены выросли на 10,55%. Подорожание наблюдалось по 11 наименованиям продуктов, включая куриные яйца (на 1,86%), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,5%), сметану (на 0,38%), мороженую рыбу и сливочное масло (на 0,27%), говядину и вермишель (на 0,19%), соль (на 0,16%).

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