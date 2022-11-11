В ООН признали необходимость сельхозпродукции из России для всего мира

Это не зависит от отношения к самой стране, отметили в организации

Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, поэтому неважно, "любите вы Россию или нет". Такое заявление сделал в пятницу, 11 ноября, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Бизли подчеркнул, что все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, одной из сторон которой является Россия, в противном случае "весь мир должен будет за это заплатить".

Представитель всемирной организации заверил, что предпринимаются все усилия для сохранения в силе зерновой сделки, а также для ее продления, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации "черноморской зерновой инициативы". Он также подтвердил приверженность снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

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