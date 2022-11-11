Хакеры Killnet атаковали ресурсы правительства Греции "за помощь НАТО"

Блокированы сайты Минздрава и Минобороны

Хакеры российской группировки Killnet заблокировали ресурсы госорганов Греции. Поводом для кибератаки группировка назвала содействие Афин Североатлантическому альянсу.

"Блокировка государственной сетевой инфраструктуры Греции за содействие НАТО и предательство перед Россией. Заблокировано на 100 процентов: личные кабинеты всех пользователей Греции; все имеющиеся электронные сервисы электронного правительства (аналог Госуслуг). Сайт работает, а сервисы недоступны!", - сообщили хакеры в Telegram.

По данным Killnet, блокированы сайты Минобороны и Минздрава Греции, а также ресурс крупнейшего греческого мобильного оператора Cosmote. В настоящее время сайты перечисленных ведомств, а также сайт оператора, недоступны для пользователей. Ранее группировка предупреждала о подготовке кибератак на инфраструктуру НАТО.

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