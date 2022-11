В Госдуме подготовили список запрещенных видеоигр

В перечне, в частности, Assassin's Creed и Sims

Поправки в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ подготовили в Госдуме. Они касаются видеоигр с пропагандой нетрадиционных отношений и насилия, которые предлагается запретить. В список, составленный первым замглавы парламентского комитета по просвещению Яной Лантратовой, попали, в частности, Assassin's Creed и Sims.

"Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - цитирует депутата РИА Новости.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для юридических лиц. Предложенные поправки предлагают штрафовать также за распространение указанных видеоигр. В списке, кроме уже названных игр, оказались Dragon Age, Life Is Strange, серия The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch.

