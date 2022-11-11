Москвичей предупредили о штормовом ветре

Порывы могут достигать 20 метров в секунду

Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС России. В столице в субботу ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 23:00 12 ноября местами в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Жителям столицы напомнили о соблюдении мер безопасности. В такую погоду пешеходам надо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. А автомобилистам советуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Также рекомендовано избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями.

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