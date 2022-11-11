ВС России начали массированный обстрел скоплений сил ВСУ под Херсоном

Украинские подразделения остановлены в 40 км от переправ через Днепр

ВС России наносят массированный огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Херсоном. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение", - сообщил генерал.

По данным Минобороны, за двое суток украинские подразделения продвинулись не более чем на 10 километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и минно-взрывными заграждениями ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр.

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