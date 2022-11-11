В Великобритании заявили об истощении продовольственных фондов

Число обратившихся за бесплатной едой британцев резко выросло

Британские СМИ призвали правительство распространить бесплатное школьное питание на всех детей, живущих за чертой бедности. По данным журналистов, родители учеников все чаще обращаются в продовольственные фонды за помощью во время каникул.

Как сообщила газета The Independent, запасы в продовольственных фондах Великобритании заканчиваются. Только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тысяч человек.

"По данным Trussell Trust, потребность впервые превысила объем пожертвований. При этом теперь каждый пятый человек, обратившийся в фонды, — из работающих семей, а количество выданных пакетов для оказания экстренной помощи больше, чем когда-либо ранее", — пишут авторы статьи.

Издание отмечает, что за последние полгода число новых обращений увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После того, как Запад усилил санкционное давление на Москву, нарушились логистические цепочки – что, в свою очередь, привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

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