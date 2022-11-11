ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Великобритании заявили об истощении продовольственных фондов

17:57
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Число обратившихся за бесплатной едой британцев резко выросло

Британские СМИ призвали правительство распространить бесплатное школьное питание на всех детей, живущих за чертой бедности. По данным журналистов, родители учеников все чаще обращаются в продовольственные фонды за помощью во время каникул.

В Великобритании могут ограничить продажу яиц
ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца 2022 года

Как сообщила газета The Independent, запасы в продовольственных фондах Великобритании заканчиваются. Только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тысяч человек.

"По данным Trussell Trust, потребность впервые превысила объем пожертвований. При этом теперь каждый пятый человек, обратившийся в фонды, — из работающих семей, а количество выданных пакетов для оказания экстренной помощи больше, чем когда-либо ранее", — пишут авторы статьи.

Издание отмечает, что за последние полгода число новых обращений увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После того, как Запад усилил санкционное давление на Москву, нарушились логистические цепочки – что, в свою очередь, привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Продуктовый магазин
Продуктовый магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.