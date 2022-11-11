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Иномарка врезалась в фасад дома на северо-востоке Москвы

18:28
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Данные о пострадавших уточняются

Оперативные службы выясняют обстоятельства ДТП на северо-востоке Москвы. Легковой автомобиль врезался в фасад жилого дома на Олонецкой улице.

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"На Олонецкой улице, дом 4 легковой автомобиль не справился с управлением и врезался в фасад жилого дома. На месте работают оперативные службы города", - сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

Движение в районе аварии не затруднено. Детали происшествия и информация о пострадавших уточняются.

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