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Лукашенко пригрозил национализацией "убегающему" иностранному бизнесу

18:51
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Предприятия с иностранным капиталом в Белоруссии продаваться не будут

Предприятия с иностранным капиталом в Белоруссии продаваться не будут. О последствиях попыток бросить или продать компании предупредил иностранный бизнес белорусский президент Александр Лукашенко.

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Главе государства рассказали о развитии в Коханово проекта частной компании в сфере деревянного домостроения. Президент начинание поддержал и пообещал рассмотреть вопрос финансовой поддержки. Тут губернатор Витебской области Александр Субботин сообщил Лукашенко, что с похожий проект предлагали властям литовцы.

"Чтобы я близко не видел ваших больше здесь литовцев, финнов и прочих. Мы знаем, как они заходили и как они побросали все и повыходили… Литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать", - возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. По словам Лукашенко, все эти предприятия будут национализированы, передает агентство БелТА.

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