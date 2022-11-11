Площадь пожара в ТЦ в Нефтеюганске возросла до 1 тысячи квадратов

Посетители и персонал эвакуированы

Крупный пожар в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа: площадь возгорания в торговом центре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, посетители и персонал были эвакуированы.

"В 18:38 (16:38 мск) диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в торговом здании в 10-м микрорайоне Нефтеюганска… Предварительно, все люди эвакуировались, пострадавших нет", - приводит сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС агентство ТАСС.

В экстренной службе уточнили, что первые подразделения пожарных прибыли на место происшествия через три минуты после сообщения. На момент прибытия наблюдалось открытое горение на кровле одноэтажного здания.

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