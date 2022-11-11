ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

19:34
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Повреждены линии электропередачи

Жилые дома стали целью обстрела артиллерией ВСУ пригорода Новой Каховки. Здания разрушены, повреждены линии электропередачи, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

ВС России начали массированный обстрел скоплений сил ВСУ под Херсоном
ВСУ продолжают обстрелы жилых кварталов Донецка

"Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - приводит сообщение Леонтьева РИА Новости.

Глава администрации считает, что украинские войска приблизились к правому берегу Днепра. По словам Леонтьева, об этом свидетельствует тот факт, что ВСУ вели обстрел из артиллерийских систем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.