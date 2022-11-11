ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Повреждены линии электропередачи

Жилые дома стали целью обстрела артиллерией ВСУ пригорода Новой Каховки. Здания разрушены, повреждены линии электропередачи, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Сейчас обстреляли населенный пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи", - приводит сообщение Леонтьева РИА Новости.

Глава администрации считает, что украинские войска приблизились к правому берегу Днепра. По словам Леонтьева, об этом свидетельствует тот факт, что ВСУ вели обстрел из артиллерийских систем.

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