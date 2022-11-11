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"Список-200": Москва запретила двум сотням граждан США въезд в Россию

20:11
  • пятница
  • 11 ноября 2022

Фигуранты внесены в перечень на постоянной основе

Москва ввела персональные санкции в отношении 200 граждан США, причастных к раскрутке русофобской кампании и поддержке режима в Киеве. В МИД России подчеркивают, что это ответный шаг на все новые рестрикции, вводимые администрацией Байдена против российских граждан.

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"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В "списке-200", как его назвали в МИД - отдельные представители властей США, законодателей, а также их близкие родственники. В перечень включены руководители компаний и предприятий ВПК, а также эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве.

В числе двухсот фигурантов списка – сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс, а также два его брата – Джеймс и Фрэнсис. С ними соседствуют пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и два пасынка министра обороны США Остина.

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