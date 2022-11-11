"Список-200": Москва запретила двум сотням граждан США въезд в Россию

Фигуранты внесены в перечень на постоянной основе

Москва ввела персональные санкции в отношении 200 граждан США, причастных к раскрутке русофобской кампании и поддержке режима в Киеве. В МИД России подчеркивают, что это ответный шаг на все новые рестрикции, вводимые администрацией Байдена против российских граждан.

"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В "списке-200", как его назвали в МИД - отдельные представители властей США, законодателей, а также их близкие родственники. В перечень включены руководители компаний и предприятий ВПК, а также эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве.

В числе двухсот фигурантов списка – сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс, а также два его брата – Джеймс и Фрэнсис. С ними соседствуют пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и два пасынка министра обороны США Остина.

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