За сутки в России госпитализировано 1188 больных коронавирусом

Заболели ковидом 5514 человек

За сутки в России госпитализировано 1 188 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 514 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 494 588 человек с COVID-19, умерло 390 964 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 166 человек, зарегистрировано 975 новых больных, всего в столице 3 240 152 инфицированных, скончались 46 760 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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