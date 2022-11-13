В России госпитализированы с коронавирусом ещё 557 человек

В Москве госпитализирован 101 больной

За сутки в России госпитализировано 557 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 364 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 499 952 человека с COVID-19, умерло 391 024 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 101 человек, зарегистрировано 854 новых больных, всего в столице 3 241 006 инфицированных, скончались 46 773 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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