Названы новые герои спецоперации на Украине

Бойцы выполняют поставленные задачи

В Минобороны России рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Майор Руслан Сабиров принял руководство батальоном связи после тяжёлого ранения командира и оперативно организовал восстановление техники, выведенной из строя при миномётном обстреле радикалов. В кратчайшие сроки связь наладили. Потерь среди подчиненных Руслана не допущено.

Сержант Роман Полуюхта со своим отделением атаковал группу украинских диверсантов, готовящих засаду, и нанёс существенный урон националистам. Остальные были вынуждены бежать с поля боя, сообщает "ТВ Центр".

Рота майора Андрея Журавлёва в течении четырёх часов сдерживала наступление превосходящих сил противника. Бойцы не сдали позиции, отразили несколько атак, уничтожив пять вражеских БМП и большое количество живой силы неприятеля.

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