ВСУ бежали из Опытного, открыв путь на Авдеевку

Идет зачистка населенного пункта

Подразделения ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, открыв российским войскам путь на Авдеевку. По словам замкомандира 1-й Славянской бригады Олега Горленко, действия боевиков трудно назвать отступлением.

"Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством, потому что на их позициях мы находим и радиостанции, что никогда не делается, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство", — цитирует Горленко РИА Новости.

Офицер добавил, что подразделения его бригады зашли в Опытное. Бойцы закрепились на его окраинах и начали зачистку населенного пункта, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона. Авдеевка расположена в 20 километрах от Донецка и находится под временной оккупацией Украины с июня 2014 года. Из созданного здесь укрепрайона ведутся постоянные обстрелы Донецка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"