ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отказался пускать журналистов в Херсон

21:37
  • пятница
  • 11 ноября 2022

По словам украинского лидера, город необходимо разминировать

Пускать представителей СМИ в Херсон украинские власти не намерены. Город, якобы, предстоит разминировать. Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с соответствующим заявлением в Telegram.

ВС России начали массированный обстрел скоплений сил ВСУ под Херсоном
Песков ответил на вопрос о возможном изменении статуса Херсонской области

"Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - заявил Зеленский в опубликованном видео.

ВС России вышли из Херсона на левый берег Днепра. Жители города были предварительно эвакуированы: более 115 тысяч человек переправились на левый берег, откуда их распределили по российским регионам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.