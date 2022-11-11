Зеленский отказался пускать журналистов в Херсон

По словам украинского лидера, город необходимо разминировать

Пускать представителей СМИ в Херсон украинские власти не намерены. Город, якобы, предстоит разминировать. Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с соответствующим заявлением в Telegram.

"Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - заявил Зеленский в опубликованном видео.

ВС России вышли из Херсона на левый берег Днепра. Жители города были предварительно эвакуированы: более 115 тысяч человек переправились на левый берег, откуда их распределили по российским регионам.

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