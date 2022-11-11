ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о подготовке вторжения ВСУ в Белгородскую и Курскую области

22:01
  • пятница
  • 11 ноября 2022

О планах Киева сообщил пленный офицер

Полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области России готовят украинские войска.  Как рассказал пленный -  старший лейтенант 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Лепихин, вторжение планируется зимой.

Пленные рассказали о применении наркотиков в рядах ВСУ
Пленные раскрыли систему управления украинской армией

Как заявил на допросе украинский офицер, операция должна начаться, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику. По словам пленного, информацию он слышал от инструкторов, подробности ему неизвестны. Однако Лепихин уверен, что точного плана наступления нет.

Пленный также сообщил, что на территории России работают украинские диверсионно-разведывательные группы. Они готовят схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления и ведут подрывную деятельность, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.