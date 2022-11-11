Стало известно о подготовке вторжения ВСУ в Белгородскую и Курскую области

О планах Киева сообщил пленный офицер

Полномасштабное наступление на Белгородскую и Курскую области России готовят украинские войска. Как рассказал пленный - старший лейтенант 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Лепихин, вторжение планируется зимой.

Как заявил на допросе украинский офицер, операция должна начаться, когда земля промерзнет достаточно сильно для того, чтобы выдержать технику. По словам пленного, информацию он слышал от инструкторов, подробности ему неизвестны. Однако Лепихин уверен, что точного плана наступления нет.

Пленный также сообщил, что на территории России работают украинские диверсионно-разведывательные группы. Они готовят схроны с оружием и взрывчаткой для готовящегося наступления и ведут подрывную деятельность, передает РИА Новости.

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