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Временной столицей Херсонской области стал Геническ

10:00
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Такое решение приняли власти региона

Временной административной столицей Херсонской области стал город Геническ. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства Александр Фомин. По его словам, сейчас в Геническ переведены все основные органы власти Херсонской области.
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9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в этом регионе.

До этого власти Херсонской области начали организованную эвакуацию жителей региона с правого берега Днепра на левый. К 9 ноября из района боевых действий эвакуировали 115 тысяч человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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