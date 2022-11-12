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Первая партия российских удобрений отправится в Африку

10:13
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Об этом договорились в Женеве

Первая партия удобрений из России, которая была заблокирована в европейских портах, отправится в Малави в течение ближайшей недели. Об этом стало известно по итогам переговоров России и ООН в Женеве.  
ООН призвала страны пустить на рынки российские удобрения

В офисе генсека международной организации встречу уже назвали конструктивной. Ранее Антониу Гутерриш призвал всех участников черноморской инициативы -  Москву, Анкару и Киев - к продлению зерновой сделки и устранению препятствий, мешающих экспорту российских удобрений и продовольствия.

Между тем, вывоз украинского зерна продолжается: накануне в Турцию направились ещё четыре судна. Всего с начала сделки с Украины вывезено более десяти миллионов тонн зерна, сообщает "ТВ Центр".

Западные друзья Киева - ЕС и международные банки - в свою очередь, выделили миллиард евро на так называемые линии солидарности, чтобы аграрная продукция с Украины шла не только морем, но и по суше.

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