Об этом договорились в Женеве

Первая партия удобрений из России, которая была заблокирована в европейских портах, отправится в Малави в течение ближайшей недели. Об этом стало известно по итогам переговоров России и ООН в Женеве.

В офисе генсека международной организации встречу уже назвали конструктивной. Ранее Антониу Гутерриш призвал всех участников черноморской инициативы - Москву, Анкару и Киев - к продлению зерновой сделки и устранению препятствий, мешающих экспорту российских удобрений и продовольствия.

Между тем, вывоз украинского зерна продолжается: накануне в Турцию направились ещё четыре судна. Всего с начала сделки с Украины вывезено более десяти миллионов тонн зерна, сообщает "ТВ Центр".

Западные друзья Киева - ЕС и международные банки - в свою очередь, выделили миллиард евро на так называемые линии солидарности, чтобы аграрная продукция с Украины шла не только морем, но и по суше.

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