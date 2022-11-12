В Китае введён жёсткий карантин из-за новой вспышки COVID-19

Гражданам запрещено выходить из домов

Новая вспышка коронавируса в Китае. Карантин объявлен сразу в нескольких районах экономического центра Гуанчжоу.

Предписание не покидать свои дома уже получили более пяти миллионов человек. Остановлена работа общественного транспорта, отменены авиарейсы. Школы и вузы перешли на удалёнку.

Ограничения ужесточили и в Пекине. Жители столицы КНР ежедневно сдают ПЦР-тесты. Впервые с апреля китайские врачи зафиксировали свыше десяти тысяч новых случаев заражения ковидом. Только за прошедшие сутки инфицированы около тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"