ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае введён жёсткий карантин из-за новой вспышки COVID-19

10:33
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Гражданам запрещено выходить из домов

Новая вспышка коронавируса в Китае. Карантин объявлен сразу в нескольких районах экономического центра Гуанчжоу.

Предписание не покидать свои дома уже получили более пяти миллионов человек. Остановлена работа общественного транспорта, отменены авиарейсы. Школы и вузы перешли на удалёнку.

Ограничения ужесточили и в Пекине. Жители столицы КНР ежедневно сдают ПЦР-тесты. Впервые с апреля китайские врачи зафиксировали свыше десяти тысяч новых случаев заражения ковидом. Только за прошедшие сутки инфицированы около тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.