Минобороны показало работу "Градов" в зоне спецоперации

Все цели поражены

"Градом" по врагу. Минобороны показало кадры работы самоходных реактивных систем залпового огня в ходе спецоперации. Расчёты армейского корпуса Народной милиции ЛНР активно подавляют цели противника.

122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и вражеские сооружения, артиллерийские батареи и районы сосредоточения неприятеля.

После каждой стрельбы экипажи скрытно меняют дислокацию и наносят новый удар. Для разведки используют беспилотники. Интенсивность работы "Градов" высокая, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"