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Минобороны показало работу "Градов" в зоне спецоперации

11:08
  • суббота
  • 12 ноября 2022

Все цели поражены

"Градом" по врагу. Минобороны показало кадры работы самоходных реактивных систем залпового огня в ходе спецоперации. Расчёты армейского корпуса Народной милиции ЛНР активно подавляют цели противника.

122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и вражеские сооружения, артиллерийские батареи и районы сосредоточения неприятеля.

После каждой стрельбы экипажи скрытно меняют дислокацию и наносят новый удар. Для разведки используют беспилотники. Интенсивность работы "Градов" высокая, сообщает "ТВ Центр".

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