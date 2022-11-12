Строители продолжают ремонт Крымского моста

Движение автомобилей временно перекрыто

На Крымском мосту строители приступили к монтажу второго повреждённого пролёта. Движение автомобилей временно перекрыто. Пролёт весом под 300 тонн толкают мощные домкраты со скоростью десять сантиметров в минуту.

Для транспортировки пролёта использовали многоколёсный самоходный модуль. Металлоконстркуцию не только сдвигают с левой стороны, но и опускают на пять метров на опоры.

Ремонтно-восстановительные работы продлятся примерно 12 часов и уже к вечеру автомобили вновь поедут через Керченский пролив, сообщает "ТВ Центр".

В результате теракта на Крымском мосту 8 октября произошло обрушение двух пролётов правой ветки автодорожной части. Строители оперативно приступили к восстановлению. На объекте в две смены работают более полутысячи специалистов.

Уже на следующий день после взрыва запустили автомобильное движение по левой, уцелевшей ветке моста. Демонтаж повреждённых элементов завершили за три недели. В этот период в Тамань из регионов России доставили стройматериалы и металлоконструкции. Первую установили 8 ноября. Сегодня завершают установку второй.

Затем строители уложат асфальт и установят отбойники. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, завершить восстановление разрушенной автомобильной части моста планируется уже в декабре.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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